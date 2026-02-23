Genova, i lavori per i 4 Assi impongono la sperimentazione delle "zone 30" a Sampierdarena
di c.b.
Sono state annunciate modifiche al traffico a seguito dei lavori per i 4 Assi:
Dalle ore 21.00 del 23 febbraio fino al 24 marzo a Sampierdarena, per i lavori di realizzazione del cavidotto del centro (tratta via Cantore - via Milano - piazza Dinegro - via Buozzi) nel quadro del progetto dei 4 Assi di Forza del Trasporto Pubblico Locale, nei sottoelencati tratti stradali sono introdotte le seguenti disposizioni:
FASE 1
- via Antonio Cantore, carreggiata monte, nel tratto compreso tra via Milano e la scalinata che adduce a via Dino Col:
limite massimo di velocità 30 km/h.
- via Milano, nel tratto compreso tra il civico 43 e via Cantore:
limite massimo di velocità 30 km/h.
- via di Francia, rotatoria Milano-Cantore-Francia:
1. limite massimo di velocità 30 km/h in uscita dalla rotatoria in direzione via Cantore
2. obbligo di dare la precedenza per i veicoli che, in uscita dalla rotatoria, si immettono nella corrente veicolare di via Cantore direzione ponente.
4b) VIA CANTORE – LAVORI PROGETTO 4 ASSI TPL
Dalle ore 21.00 del 23 febbraio fino al 9 marzo in via Cantore, nel controviale direzione levante, di fronte all’accesso al Matitone (via di Francia 1), per i lavori di realizzazione del cavidotto del centro (tratta via Cantore - via Milano - piazza Dinegro - via Buozzi) nel quadro del progetto dei 4 Assi di Forza del Trasporto Pubblico Locale, sono introdotte le seguenti disposizioni:
FASE 1
1. divieto di circolazione veicolare, fatta eccezione per i veicoli afferenti al cantiere
2. divieto di fermata veicolare.
Inoltre, nel tratto di via Cantore, carreggiata mare, in avvicinamento alle aree di cantiere viene istituito il limite massimo di velocità 30 km/h.
Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.
Condividi:
Altre notizie
INPS: continua il malfunzionamento del portale online. Cepa: "grave danno per i cittadini"
23/02/2026
di Redazione
Riqualificazione Borgo Incrociati: idee e progetti per combattere il degrado
22/02/2026
di Claudio Baffico
“Il Sorriso di Samuele”, al Gaslini la raccolta fondi per il reparto Guscio nel nome di un bambino
22/02/2026
di Carlotta Nicoletti