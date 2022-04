Genova, guasto al gruppo elettrogeno del San Martino: operazioni rinviate al pomeriggio

di Marco Innocenti

Tutti gli interventi previsti nei reparti di Radiologia Interventistica e di Emodinamica saranno comunque recuperati entro la fine della giornata

Un guasto al gruppo elettrogeno del Monoblocco lato levante dell'Ospedale San Martino di Genova ha costretto la direzione del Policlinico a rinviare al pomeriggio tutta l'attività chirurgica della Radiologia Interventistica e dell’Emodinamica, inizialmente prevista nella mattinata. Il guasto è stato causato dalla "presenza di sostanze acquose all'interno di uno dei serbatoi esterni" fanno sapere dalla direzione dell'ospedale genovese.

Attualmente "è in corso la pulizia del motore per la riattivazione in tempi utili del sistema - si legge ancora nella nota diffusa dall'ospedale - La task force interna al Policlinico ha però permesso di riprogrammare tutto il sospeso in maniera tale che le attività siano recuperate entro la fine della giornata".