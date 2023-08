Genova, grandi opere, botta e risposta Rixi-Paita: "Quando partiranno davvero i lavori?, "Stia serena, la Gronda si farà"

"Stai sereno". Da quando una decina di anni fa Matteo Renzi, appena eletto segretario del Pd, usò quelle due parole per rassicurare Enrico Letta sulla permanenza alla presidenza del Consiglio da cui lo avrebbe peraltro estromesso di lì a poco, tale espressione è entrata a far parte del lessico politico. La usa adesso Edoardo Rixi, viceministro alle Infrastrutture e parlamentare ligure, a proposito della Gronda e di un'osservazione di Raffaella Paita, coordinatrice nazionale di Italia Viva: "Vorremmo sapere quando partiranno davvero i lavori della Gronda di Genova, e cosa sarà del tunnel di Fontanabuona, che sembra sparito dai radar".

"Siamo lieti che il ministro Salvini si interessi alle infrastrutture della Liguria ma ricordo che solo poco tempo fa era addirittura stato inaugurato il cantiere della Gronda. Oggi però - spiega la senatrice del gruppo Azione-Italia Viva - si scopre che i conti non tornano e forse si dovrà rivedere il progetto. Allora chiedo: quando, dove e come si avvierà no i lavori della Gronda. Tempi, programmi precisi. Perché noi l'opera la vogliamo e questo tentennare coperto da proclami, passerelle e finte inaugurazioni ci preoccupa".

Pronta la replica di Rixi: "La senatrice Paita stia serena: la Gronda si farà. Oggi sfoggia soluzioni a problemi che fino a qualche mese fa non ha saputo o voluto affrontare visto che nella precedente legislatura – in cui lei era presidente della Commissione Trasporti e Teresa Bellanova vice ministro al Mit – non ne ha cavato un ragno dal buco".

"L’Italia del Sì vuol dire progetti e grandi opere. Per la Paita e per tutti i ‘professionisti dell’Italia del No’ ci sarà un posto in prima fila, a settembre, quando col ministro Salvini - conclude Rixi - saremo a Genova per verificare l'assicurato avanzamento dei lavori. In una città e in una regione che, grazie al governo di centrodestra, stanno beneficiando di interventi senza precedenti".