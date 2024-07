Genova: governo rifinanzia Parco Tecnologico Erzelli e riqualificazione Begato, 100 milioni di interventi

"Con l'approvazione avvenuta questa mattina alla Camera del decreto legge Infrastrutture, alla Liguria arriveranno più di 100 milioni euro per infrastrutture e investimenti di interesse strategico. Grazie al ministro Salvini e al vice ministro Rixi sono stati autorizzati 2 milioni di euro di spesa per il 2024 per il completamento dell’intervento “regione Liguria – Begato” da destinare all’Azienda regionale territoriale per l’edilizia della provincia di Genova. È stato inoltre nominato un commissario straordinario per portare avanti la messa in sicurezza e bonifica del sito Cogoleto-Stoppani. Sono stati poi introdotti rifinanziamenti per interventi infrastrutturali della Regione Liguria e per il completamento della Scuola Politecnica – Polo Universitario di Ingegneria presso il Parco scientifico tecnologico degli Erzelli, a Genova con una spesa di 25 milioni di euro per l’anno 2025, 30 milioni di euro per l’anno 2026, 25 milioni di euro per l’anno 2027 e 20 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2028 e 2029". dice in una nota il gruppo Lega in regione Liguria.