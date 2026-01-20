Genova: Giorno della Memoria, presentazione del libro “Tutto iniziò da quel finestrino”
In occasione del Giorno della Memoria 2026, l’Accademia Ligustica di Belle Arti ospita la presentazione del libro “Tutto iniziò da quel finestrino” di Ugo Rosenberg.
L’evento si terrà oggi alle 17:30 presso Largo Pertini 4 ed è organizzato da Comunità ebraica, Centro culturale Primo Levi, ANED Genova e l’Accademia Ligustica di Belle Arti. Interverranno anche Ariel Dello Strologo e Paolo Battifora.
