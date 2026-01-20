Cultura

Genova: Giorno della Memoria, presentazione del libro “Tutto iniziò da quel finestrino”

di Redazione

20 sec
Genova: Giorno della Memoria, presentazione del libro “Tutto iniziò da quel finestrino”
Banca Occhi Lions

In occasione del Giorno della Memoria 2026, l’Accademia Ligustica di Belle Arti ospita la presentazione del libro “Tutto iniziò da quel finestrino” di Ugo Rosenberg.

L’evento si terrà oggi alle 17:30 presso Largo Pertini 4 ed è organizzato da Comunità ebraica, Centro culturale Primo Levi, ANED Genova e l’Accademia Ligustica di Belle Arti. Interverranno anche Ariel Dello Strologo e Paolo Battifora.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagramsu Youtube e su Facebook.

Condividi: