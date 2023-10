Genova, Gaslini: nuova terapia contro il neuroblastoma

Uno studio condotto dai ricercatori dell'istituto Gaslini apre nuove frontiere alla lotta al neuroblastoma. Si tratta del progetto di immunoterapia 'Immunnb' portato avanti dal laboratorio per le terapie sperimentali in oncologia diretto dal dottor Mirco Ponzoni e pubblicato sul 'Journal for Immunotherapy of Cancer'. Utilizza un coniugato anticorpo-farmaco che ha la capacità di bersagliare in modo specifico le cellule tumorali di neuroblastoma inducendone la morte.

La ricerca in fase pre-clinica è stata realizzata grazie alla collaborazione con MacroGenics Inc., l'azienda biotecnologica americana produttrice del farmaco, con il contributo dell'Associazione Italiana per la Lotta al Neuroblastoma.

"Lo studio realizzato introduce un approccio straordinariamente innovativo nella cura del neuroblastoma, una delle neoplasie maligne più temibili dell'età pediatrica - commenta il direttore scientifico del Gaslini Angelo Ravelli -. La combinazione di un anticorpo monoclonale diretto specificamente contro le cellule tumorali con un potente farmaco citotossico consente di veicolare in maniera selettiva e mirata l'azione della molecola farmacologica contro i tessuti neoplastici, aumentando conseguentemente l'efficacia terapeutica e riducendo il rischio di effetti collaterali".