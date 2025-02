Genova, Galata Museo del Mare, Museo Nazionale dell'Emigrazione e Lanterna: presentato piano e calendario congiunto

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Presentata la Programmazione 2025 del Polo Marittimo e Migratorio di Genova - Un viaggio tra memoria, mare e innovazione, che unisce Galata Museo del Mare, Lanterna e MEI – Museo Nazionale dell’Emigrazione Italiana, è stato al centro della presentazione della programmazione 2025. Il Mu.MA, Istituzione Musei del Mare e delle Migrazioni e la Fondazione MEI hanno svelato un calendario ricco di mostre, eventi e iniziative, con l’obiettivo di raccontare il mare, le migrazioni e l’identità storica di Genova. Questa programmazione segna un passo importante nella sinergia tra le tre istituzioni, presentando per la prima volta un piano congiunto che rafforza il legame tra le loro missioni culturali.

Novità e iniziative al Galata Museo del Mare - Tra le principali novità, spicca l’inaugurazione della Sala dei Palombari al Galata Museo del Mare, realizzata con il supporto del Corpo dei Vigili del Fuoco – Sommozzatori, che sarà dedicata alla subacquea e alle esplorazioni sottomarine. Inoltre, dal 6 al 30 giugno, si terrà la mostra fotografica “Amerigo Vespucci - The Atlantic Crossing” di Carlo Mari, che anticipa la creazione della Sala dedicata all’Amerigo Vespucci, prevista per l’autunno 2025. Questo spazio sarà arricchito dalla donazione della “baleniera”, una storica imbarcazione di servizio del celebre veliero della Marina Militare. Un altro importante aggiornamento riguarda la Sala Colombo e Porto di Genova, che entro luglio offrirà una nuova visione sulle Grandi Conquiste, grazie anche alla rinnovata illuminazione delle opere di Giovanni Battista Grassi. Inoltre, nel marzo 2025, si terrà l’annuale incontro dell’Executive Committee (EC) dell’ICMM, riunendo a Genova i direttori dei più importanti musei marittimi del mondo.

Eventi significativi del MEI - Il MEI prosegue il suo percorso internazionale con nuovi accordi con il Ministero dell’Istruzione e la partecipazione a Didacta 2025. In particolare, aderirà alla XXI Settimana di Azione contro il Razzismo (17-23 marzo) e organizzerà una serie di eventi di grande rilievo, come la conferenza “El filtrador - storia di Guillermo Stabile goleador senza confini” (1° marzo) e il convegno “Emigrazione: dalla Liguria al mondo” (15 marzo). La rassegna “Antifascismo, Emigrazione e Lunga Resistenza in Europa” (24 maggio) darà voce a una narrazione collettiva e popolare delle migrazioni italiane.

Valorizzazione della Lanterna di Genova - La Lanterna di Genova, ora sotto la gestione diretta del Mu.MA, inaugura un nuovo ciclo di valorizzazione con eventi dedicati alla sua storia e al suo ruolo simbolico per i migranti. Questo consolidamento del legame tra il faro, il più antico d’Italia, e l’emigrazione italiana si inserisce nel progetto di rafforzamento del polo culturale e turistico di Genova. Impegno Congiunto per il Polo Culturale La programmazione 2025 conferma l’impegno congiunto di Mu.MA e Fondazione MEI nel trasformare il polo marittimo e migratorio in un punto di riferimento culturale e turistico per Genova. Le collaborazioni con altre istituzioni culturali della città mirano a rafforzare la rete e a favorire la creazione di un modello di cooperazione culturale.

Dichiarazioni delle autorità e dei responsabili - Lorenza Rosso, assessore alla Cultura del Comune di Genova, ha sottolineato l’importanza dei tre musei come punti cardine dell’offerta culturale e turistica di Genova, evidenziando come l’innovazione tecnologica e la narrazione del legame tra uomo e mare siano essenziali per coinvolgere un pubblico sempre più ampio. Stefano Balleari, presidente del Consiglio regionale, ha lodato l’iniziativa, affermando che valorizza il sistema dei musei del mare e rilancia l’antica vocazione marittima dell’Italia, con un significativo impatto sul turismo di Genova e della Liguria. Mauro Iguera, Presidente di Mu.MA, ha rimarcato l’importanza di rendere il Mu.MA un punto di riferimento internazionale per raccontare la storia del mare, sottolineando le collaborazioni con istituzioni come Ellis Island e l’International Congress of Maritime Museum, che contribuiranno a rafforzare la rilevanza globale del polo. Infine, Paolo Masini, presidente della Fondazione MEI, ha evidenziato l’importanza del ruolo centrale che il MEI ha assunto a livello internazionale nella narrazione dell’emigrazione italiana, e ha annunciato nuove iniziative per valorizzare il tema dell’emigrazione nelle scuole e nella cultura generale.

