Genova: Galata inaugura 'Sala Colombo', nuovo percorso immersivo per rileggere l'eredità dell'Ammiraglio

Il Galata Museo del Mare apre ufficialmente al pubblico la nuova Sala Colombo con il percorso “IMPATTO. Cristoforo Colombo e il Mondo Altro”, un riallestimento che propone una lettura contemporanea della figura del navigatore genovese e delle profonde trasformazioni generate dai suoi viaggi nelle Americhe e nel resto del mondo. L’inaugurazione è in programma venerdì 5 dicembre a partire dalle 18, con ingresso gratuito fino a esaurimento posti e prenotazione consigliata tramite Eventbrite.





L’evento si aprirà nell’Auditorium del Museo con un panel di studiosi e ospiti internazionali. Alle 19.15 è previsto il taglio del nastro che sancirà l’apertura della nuova sezione museale. Il percorso, articolato in sette aree tematiche, esplora le origini di Colombo, la nascita del suo progetto, gli strumenti di bordo, la conquista e le conseguenze ambientali e culturali del contatto tra i continenti. L’allestimento unisce reperti storici – tra cui il celebre ritratto di Ridolfo del Ghirlandaio, documenti originali e due autografi di Colombo – a videoproiezioni immersive e installazioni interattive.





Il dibattito introduttivo sarà presieduto da Antonio Musarra, professore di storia medievale all’Università La Sapienza e premio colombiano 2025, che illustrerà come l’immagine di Colombo sia stata reinterpretata dalla storiografia moderna. A fargli da cornice gli interventi inaugurali di Marco Ansaldo, presidente dell’Istituzione Mu.MA – Musei del Mare e delle Migrazioni, e Paolo Masini, presidente della Fondazione MEI. Le due istituzioni hanno infatti avviato dal 2024 una collaborazione che unisce Galata Museo del Mare e Museo Nazionale dell’Emigrazione Italiana in progetti espositivi e scientifici condivisi.





A seguire, Giustina Olgiati dell’Archivio di Stato di Genova accompagnerà il pubblico in un viaggio attraverso la storia dei documenti colombiani esposti, raccontandone i passaggi tra Genova, Parigi e Torino e rivelando aspetti poco noti delle fonti storiche. In collegamento, Carlos Montalvo, direttore del Museo Nazionale dell’Ecuador, offrirà una prospettiva latinoamericana contemporanea sull’eredità della scoperta e sulle implicazioni per le popolazioni indigene. Pierangelo Castagneto del Comitato Scientifico del MEI approfondirà il ruolo di Colombo nell’immaginario dell’emigrazione italiana, mentre Pierangelo Campodonico, direttore dell’Istituzione Mu.MA, racconterà la visione museografica alla base del nuovo allestimento. Le conclusioni saranno affidate all’assessore alla Cultura del Comune di Genova, Giacomo Montanari.





Con questo progetto, il Galata Museo del Mare rinnova la propria missione come spazio dedicato al dialogo tra popoli e culture, presentando una narrazione più ampia, inclusiva e critica di un capitolo fondamentale della storia globale. Il riallestimento è frutto della collaborazione tra Mu.MA e Fondazione MEI, con il contributo degli Archivi di Stato di Genova e Savona, del Museo di Storia Naturale di Genova, del Museo delle Civiltà di Roma e del Museo Nazionale dell’Emigrazione Italiana.

