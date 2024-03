'Genova Futura', spunti per una città più attrattiva: "Collaborazione fra industria e settore terziario"

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

"Crediamo che Genova debba essere una città attrattiva, in cui la parte industriale debba convivere e collaborare con quella del settore terziario. Una città attrattiva per le nuove generazione ma anche per nuove attività"





Quinto e ultimo appuntamento a Genova del ciclo di incontri 'Genova Futura' organizzato dalla federazione cittadina del Pd in vista della due giorni del 13 e 14 aprile. "Gli spunti emersi durante questi incontri saranno il punto di partenza per la conferenza programmatica" - dice Vittoria Canessa Cerchi, delegata alla Conferenza programmata del Pd di Genova.





All'appuntamento ha partecipato come relatore anche l'europarlamentare dem Brando Benifei: "Un contesto dove serve la capacità delle istituzioni di programmare, saper rispondere alle esigenze delle realtà economiche. Abbiamo la necessità di rilanciare la città dal punto di vista turistico, non con un modello 'mordi e fuggi' ma con la capacità di mantenere i turisti con una presenza più qualificante per il territorio: per questo servono politiche più pensate rispetto a cio' che abbiamo visto fare da Toti e Bucci con una sorta di 'eventificio' soprattutto che si è sviluppato in questi anni"





Relatore anche Mattia Rossi, presidente di LegaCoop Liguria: "Industria e settore terziario devono coesistere: il vero errore è non pensare queste realtà con una fase di pianificazione: ogni intervento che bypassa la pianificazione è un intervento sbagliato"