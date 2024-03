Genova, frana su 'Villa Immacolata', l'amministratrice Ilaria Scaliti:"Situazione da valutare giorno per giorno, ospiti evacuati in via precauzionale"

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Click al video per il servizio completo

Le abbondanti piogge degli ultimi giorni hanno lasciato un segno pesante sul territorio genovese, soprattutto a "Villa Immacolata" a Coronata. Nella notte tra sabato e domenica, infatti, una decina di ospiti della rsa sono stati fatti evacuare dai vigili del fuoco a causa di un movimento franoso che si è inizialmente verificato mercoledì scorso. Per motivi di sicurezza i vigili del fuoco, visto il perdurare del maltempo, hanno optato per il trasferimento di una parte degli ospiti in alcuni ospedali della città. La situazione sarà da valutare di giorno in giorno, nel frattempo una parte della struttura rsa è stata interdetta, anche in accordo col Comune, per garantire la sicurezza di dipendenti e ospiti. All'interno di Villa Immacolata verranno anche effettuati dei lavori interni per adeguarsi alle ultime disposizioni, con la speranza di poter risolvere la situazione in tempi stretti.