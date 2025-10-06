Genova, Flotilla: rientrati Nivoi e Viani, di ritorno anche Queirolo Palmas

Gli attivisti genovesi José Nivoi (a destra) e Luca Viani, fermati dalle forze armate israeliane al largo di Gaza dove erano diretti con la Global Sumud Flotilla, sono finalmente tornati a casa. Il lungo viaggio aeroferroviario via Istanbul è finito alla stazione di Genova Principe. I due erano partiti nel quadro di una vasta coalizione internazionale composta da oltre 50 imbarcazioni civili impegnate in un’azione simbolica e pacifica.

Intanto, tra gli ultimi quindici attivisti della Flottilla in partenza da Israele verso Atene figura anche un altro genovese: Pietro Queirolo Palmas. A confermare la notizia sono stati i suoi genitori. Il giovane, 22 anni, era partito da Barcellona insieme a una vasta coalizione internazionale composta da oltre 50 imbarcazioni civili impegnate in un’azione simbolica e pacifica. Dopo essere stati detenuti in seguito all’abbordaggio della Flottilla, Pietro e gli altri attivisti italiani riceveranno supporto dall’ambasciata italiana sia durante la partenza da Israele che lungo il viaggio di rientro.

