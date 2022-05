Genova, finisce a coltellate una lite in macelleria per gelosia

di Redazione

Dalla prima ricostruzione pare che l'aggressore avrebbe colpito il rivale dopo aver trovato una foto della moglie sul suo telefonino

Litigano, probabilmente per gelosia, fino al punto che uno dei due contendenti non colpisce l'altro con due coltellate. E' successo oggi nel centro storico di Genova e precisamente in vico Croce Bianca.

Sul posto sono intervenuti agenti della polizia locale che hanno usato spray urticante per separare i contendenti in grande stato di agitazione.

L’aggressore è di nazionalità tunisina, il ferito invece algerino: il primo è stato bloccato ed è in stato di fermo da parte degli agenti della polizia locale.

Sono in corso le indagini per capire cosa realmente sia successo e cosa abbia provocato tanta violenza. Dalla prima ricostruzione pare che il tunisino avrebbe colpito il rivale dopo aver trovato una foto della moglie sul suo telefonino.