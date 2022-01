Genova, finalissima del campionato mondiale di pesto al mortaio rinviata a giugno

di Marco Innocenti

Era fissata per il 5 marzo e adesso slitterà al 4 giugno "a causa della situazione d'incertezza e disagio causata dai nuovi sviluppi della pandemia"

Rinviata a giugno la finalissima del nono campionato mondiale di pesto al mortaio. Lo hanno deciso gli organizzatori "a causa della situazione di incertezza e disagio causata dai nuovi sviluppi della pandemia di Covid 19, in particolare per i concorrenti provenienti dalle diverse regioni italiane e dall'estero". La data era fissata per il 5 marzo e adesso slitta al 4 giugno.

Le preiscrizioni già arrivate restano valide ed è sempre possibile iscriversi per coprire i posti mancanti fino al numero 100 o accedere alla lista delle riserve. Per quanto riguarda le eliminatorie, da oggi fino al mese di maggio, sono confermate quelle previste e sarà possibile prenotarne altre nel rispetto delle norme di sicurezza anticovid e delle regole del Campionato.