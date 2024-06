Genova: Festival della Scienza, l'ex vicesindaco Massimo Nicolò nuovo presidente

Il nuovo presidente dell'Associazione Festival della Scienza di Genova è il professor Massimo Nicolò. Docente universitario e responsabile del Centro retina e maculopatie della Clinica Oculistica dell’Università di Genova, Nicolò è stato vicesindaco di Genova e il suo nome è tra quelli circolati in relazione alle prossime regionali, anticipate o meno.

Per ora Nicolò dovrà guidare una "macchina" organizzativa che da 21 anni promuove, valorizza e divulga la cultura scientifica e tecnologica attraverso la realizzazione del Festival della Scienza e di iniziative, a carattere sia temporaneo che permanente, di formazione ed educazione in Italia e all’estero". L'oftalmologo sostituisce Marco Pallavicini, uscito di scena per limiti di mandato, e prevale su Fabio Benfenati, professore ordinario di Neurofisiologia alla Scuola di Medicina dell’Università di Genova.

L’edizione 2024 del Festival della Scienza, in programma dal 24 ottobre al 3 novembre, ha come tema "Sfide". In passato, in margine all'edizione 2006, si era registrata una clamorosa polemica che aveva visto l'arcivescovo di Genova, cardinale Angelo Bagnasco, rinunciare alla presenza al Festival per via di un programma, aveva spiegato il porporato, "troppo laicistico e a senso unico".