Genova, festini con escort e droga: spunta il nome di Mauro Ferrando (Porto Antico). "Ero lì a cena: non c'erano droga, né sesso"

Ci sarebbe anche il nome di Mauro Ferrando, avvocato e presidente del Porto Antico, nell'inchiesta dei festini con escort e droga organizzati a Genova. A fare il nome di Ferrando sarebbe stato Alessandro Cristilli, ex pallanotista arrestato nei giorni scorsi. Secondo le prime ricostruzioni, l'avvocato civilista avrebbe partecipato a una delle serate incriminate con il notaio Piero Biglia di Saronno, che ha confermato la sua presenza solo per la prima parte della cena e non per il prosieguo della serata in cui ci sarebbero state le ragazze e la droga.

In una nota, Ferrando ha precisato: “La sera del 1° marzo 2022, in casa di Cristilli erano presenti, oltre a quest’ultimo, al notaio Biglia, e al sottoscritto, due sue ospiti che non conoscevo. In mia presenza, e per tutto il tempo in cui sono rimasto lì, nessuno mai ha offerto e neppure semplicemente citato sostanze stupefacenti di qualsivoglia sorta, così come nessuno mai ha proposto o consumato atti sessuali. Intorno alle ore 23.00 il notaio Biglia ed io siamo andati via, per fare ritorno a casa. Questo il senso e la ragione delle mie precedenti dichiarazioni”.