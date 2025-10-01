Genova festeggia 20 anni di START: l’arte contemporanea invade la città con 27 gallerie e una doppia notte bianca

Il 3 e 4 ottobre 2025 Genova si trasforma in un palcoscenico diffuso per celebrare la ventesima edizione di START, l’inaugurazione collettiva delle gallerie d’arte contemporanea. Un appuntamento che in due decenni è diventato simbolo dell’autunno culturale genovese, capace di coniugare qualità artistica, partecipazione e valorizzazione del centro storico.

L’edizione 2025 sarà speciale: 27 gallerie apriranno le porte fino a mezzanotte il venerdì e, per la prima volta, fino alle 22 anche il sabato, dando vita a una doppia notte bianca dell’arte. Le mostre inaugurate resteranno visibili per un mese, offrendo a cittadini, turisti, appassionati e collezionisti un lungo viaggio tra pittura, scultura, installazioni, fotografia e videoarte. "START ha accompagnato Genova per vent’anni con una intuizione semplice ma potente: restituire alla città lo spazio pubblico dell’arte contemporanea", ha dichiarato l’assessore alla Cultura Giacomo Montanari, sottolineando il valore inclusivo e rigenerativo del progetto.

Un itinerario tra arte e città - Dalle mostre personali alle collettive tematiche, il programma 2025 riflette la varietà e la vivacità del panorama artistico contemporaneo. Si parte da ABC-ARTE con la più completa antologica su Gastone Biggi, a cura di Flaminio Gualdoni, fino all’Archivio Caterina Gualco, dove il movimento Fluxus prende vita in un’esperienza immersiva.

Tra i progetti più attesi: Tik Tok Chakra di Rachele Montoro (Campo XS), Pop Society (Daniele Comelli Art Gallery), Start Restart (Galleria Merighi), Lo spazio del silenzio di Ciro Battiloro (PRIMO PIANO a Palazzo Grillo), Botanical shyness di Marcela Cernadas (Sharevolution), Out of control di Julian T. (Rossetti Arte Contemporanea), fino alla mostra dei Disastri della guerra di Francisco Goya (Willy Montini Arte), accostata ad artisti contemporanei che raccontano i conflitti del nostro tempo

Arte per tutti: info point e visite guidate gratuite - Per orientarsi nel ricco percorso espositivo, giovedì 2 e venerdì 3 ottobre sarà attivo un info point in Piazza De Ferrari (12:00–18:00). Inoltre, il pubblico potrà partecipare a visite guidate gratuite condotte da Mike Lorefice (@Thebadguyde), venerdì e sabato dalle 18:00 alle 20:30. Le prenotazioni si potranno effettuare direttamente in loco oppure scrivendo a start.genova@gmail.com. "Vent’anni fa START era un esperimento. Oggi è una festa dell’arte per tutta la città", dichiarano i coordinatori Elisabetta Rossetti e Chico Schoen, evidenziando come la manifestazione sia cresciuta fino a diventare un appuntamento identitario, non solo per gli amanti dell’arte, ma anche per chi vuole riscoprire il fascino dei caruggi genovesi attraverso linguaggi creativi sempre nuovi.

Le gallerie partecipanti - ABC-ARTE, Archivio Caterina Gualco, Arte Studio – Il Basilisco, Artroom, Campo XS, Casana 11, C+N Gallery Canepaneri, Daniele Comelli Art Gallery, Galleria Merighi, Galleria Il Vicolo, Galleria San Lorenzo al Ducale, GUIDI Arte Contemporanea, Guidi&Schoen, Archivio Leonardi V.idea, MAGREEN Gallery, MAIIIM Lab, Martini & Ronchetti, Massone Arte, Pinksummer, PRIMO PIANO di Palazzo Grillo, RARO by David Scott, Rossetti Arte Contemporanea, Sharevolution c.a., SpazioUnimedia, Stella Rouskova Gallery, VisionQuesT 4Rosso, Willy Montini Arte.

