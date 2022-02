Genova, farmacie comunali: ecco il bando del concorso

Nuove opportunità di lavoro nella farmacie di Genova. Le Farmacie comunali hanno indetto una selezione pubblica per la formazione di una graduatoria da utilizzare per l’assunzione a tempo indeterminato o determinato, full-time o part-time, del profilo professionale di “Farmacista Collaboratore”, per le farmacie comunali situate nel Comune di Genova.

Il profilo professionale del candidato prevede capacità e competenze tecnico – professionali, unite a capacità di relazione con il cliente, orientamento al risultato di vendita e capacità di lavorare in gruppo. Si richiedono inoltre dinamismo, ampia disponibilità di orari, inclusi sabato e domenica, e conoscenza dei sistemi gestionali informatizzati di farmacia.

Termine di presentazione della domanda entro il 18 febbraio 2022.

Ecco il link per accedere: CLICCA QUI