Genova, ancora code nelle farmacie per i tamponi anti-Covid

di Marco Garibaldi

"Coda per i tamponi? Un bel segnale di attenzione nei confronti degli altri"

In Italia continua la corsa ai tamponi durante le feste. Anche a Genova si registrano, fin dal mattino, lunghe code davanti alle farmacie.

"Ci sono tantissime richieste - spiega Gianni Pastorino della Farmacia Monumentale - Noi ci siamo organizzati in modo che la gente non aspetti. In questi giorni c'è stato un notevole aumento di richieste tamponi. La percentuale di richieste è, più o meno raddoppiata. Anche oggi e per i prossimi giorni le prenotazioni sono tante e direi che da qui a Capodanno le richieste rimarranno alte.

È un bel segno che ci sia un'attenzione così alta sui controlli dei contagi. Chi deve vedersi per fare dei pranzi o delle cene con amici o familiari, con il tampone sa com'è la sua situazione.

Le persone che vengono qui notano che i contagi sono aumentati e sicuramente si respira un po' più di preoccupazione e per questo vogliono essere sicure di essere sane per poter incontrare altre persone in tranquillità. C'è molta attenzione nei confronti degli altri, penso che questa sia la parte positiva di tutta questa situazione"