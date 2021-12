Genova Est, tir piomba sulle auto. Paura ma nessun ferito grave

di Matteo Angeli

"Mi sento un pò rotto - spiega Maurizio Gregorini, Cultural Manager del Comune di Genova - la botta è stata pazzesca. Che paura!"

Paura questa mattina sulla A 12 e precisamente nel tratto di strada compreso tra il casello di Genova Est e quello di Nervi. Un tir è piombato a forte velocità su alcune auto che avevano rallentato la loro marcia.

L'impatto è stato fortissimo ma per fortuna nessuno dei passeggeri ha riportato gravi conseguenze. Ovviamente l'incidente ha provocato rallenamenti, si sono registrati 4 km di coda ora in via di smaltimento.

"Per fortuna è andata bene - spiega Maurizio Gregorini, Cultural Manager del Comune di Genova - la botta è stata pazzesca. Io ho male al collo, due persone che erano in altre auto stanno peggio. Speriamonulla di serio".