Genova: ponti e impalcati, Comune avvia monitoraggio ad alta tecnologia delle strutture

Il Comune di Genova ha lanciato un innovativo piano di monitoraggio in tempo reale delle infrastrutture cittadine, in particolare ponti e impalcati, per verificarne la sicurezza e pianificare interventi di manutenzione. Lo ha annunciato il vicesindaco Pietro Piciocchi, durante l’inaugurazione della 10ª edizione della Genova Smart Week, a Palazzo Tursi.

"Genova è la città italiana con il maggior numero di ponti e impalcati e, dopo il tragico crollo del 2018, abbiamo intrapreso un percorso di revisione profonda della nostra organizzazione per migliorare la capacità di monitoraggio", ha spiegato Piciocchi. "L'adozione delle tecnologie avanzate è fondamentale per monitorare in tempo reale lo stato delle infrastrutture, per osservarne il funzionamento, identificare eventuali segnali di degrado e avviare tempestivamente progetti di riqualificazione. In questo senso, credo che la nostra città possa diventare un laboratorio di innovazione molto interessante".