Telenord in rosso contro la violenza sulle donne: la 'panchina' protagonista delle nostre dirette

Oggi, 25 novembre, Telenord celebra la Giornata Internazionale contro la Violenza sulle Donne con un'iniziativa speciale: il nostro logo di stazione si è colorato di rosso per sensibilizzare sul tema della violenza di genere. Un gesto simbolico che si inserisce in un programma ricco di contenuti, con l'obiettivo di promuovere il rispetto, la parità e la lotta a ogni forma di violenza.

Impegno - In prima linea ci sono i giornalisti e i conduttori di Telenord, che oggi indosseranno un segno distintivo, il #unrossoallaviolenza, a testimonianza di un impegno che va oltre la semplice informazione. “Siamo convinti che il nostro ruolo sia anche quello di sensibilizzare e di dare voce a chi spesso non ha spazio”, dichiarano i conduttori.

In studio - In occasione di questa giornata, in studio non manca la panchina rossa, simbolo della lotta contro la violenza sulle donne. L'iniziativa rappresenta non solo un segno di solidarietà, ma anche un richiamo a riflettere sull'importanza del cambiamento culturale e sociale.

Ospiti - Il TGN Today, in diretta a partire dalle 19.20, avrà ospiti esperti e testimoni, per affrontare il tema della violenza sulle donne da diverse prospettive. Le voci degli ospiti contribuiranno a dare una visione completa su come combattere questo fenomeno e promuovere la parità di genere.

Il derby del lunedì - Anche nella puntata del Debry di questa sera la panchina rossa sarà protagonista per ricordare anche al pubblico degli appassionati di calcio quanto sia importante promuovere una cultura del rispetto tra le persone, senza nessuna distinzione.