Genova entra nella “Rete Reset!”: cultura indipendente e cooperazione europea

Il Comune di Genova aderisce ufficialmente alla “Rete Reset!”, il network europeo sostenuto dal programma Europa Creativa che riunisce 143 organizzazioni culturali e mediatiche indipendenti in 33 Paesi. La decisione è stata approvata dalla giunta comunale su proposta dell’assessore al Turismo e ai Progetti europei Tiziana Beghin e dell’assessore alla Cultura Giacomo Montanari.





“Rete Reset!” nasce con l’obiettivo di monitorare e raccontare lo stato della cultura e dei media indipendenti in Europa, promuovendo il valore dell’indipendenza come elemento centrale per il settore culturale contemporaneo. La rete è stata sviluppata da Arty Farty, associazione culturale indipendente con sede a Lione, ed è concepita come un laboratorio permanente di innovazione attraverso workshop, dibattiti e conferenze, fondato su principi quali pluralismo, diversità, sostenibilità, cittadinanza, inclusione e uguaglianza.





"Quando ci è arrivata la proposta di adesione da parte di Arty Farty – dichiarano Beghin e Montanari – abbiamo subito colto l’opportunità per la nostra città. Entrare nella “Rete Reset!” significa poter dialogare con un ecosistema europeo ampio e articolato, creando nuove sinergie, condividendo idee e buone pratiche e sviluppando progettualità capaci di coinvolgere Genova in una dimensione culturale internazionale".





Con questa adesione, Genova rafforza il proprio posizionamento all’interno dei circuiti culturali europei, aprendo nuove prospettive di collaborazione e sviluppo per il settore creativo e mediatico indipendente.

