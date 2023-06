Genova, entra in casa per truffarla: anzianza di 96 anni urla, lo spintona e lo mette in fuga

A quasi 100 anni, 96 per l'esattezza, ha messo in fuga il truffatore senza esitare a spintonarlo fino all'uscio di casa. È successo ieri pomeriggio a Genova in via Donaver, nel quartiere di San Fruttuoso. L'arzilla nonnina era appena rientrata a casa dove era stata riaccompagnata dalla figlia e dal genero. Subito dopo alla porta un tecnico dei termosifoni. L'anziana ha aperto e lo ha fatto entrare. L'uomo ha spiegato alla donna di dovere controllare i caloriferi e rapidamente ha iniziato a entrare e a uscire dalle stanze. Quando il finto tecnico ha chiesto dove fosse la cassaforte l'anziana ha capito di avere davanti un truffatore e lo ha iniziato a spintonare, urlandogli di andare via. L'uomo è riuscito ad afferrare alcuni gioielli, in particolare bracciali e anelli oltre a un orologio, per un valore da quantificare. Sul posto sono intervenute le volanti della polizia che hanno acquisito le immagini dell'impianto di videosorveglianza del palazzo per risalire al finto tecnico.