Genova, energia: ecco la vernice che riscalda le pareti e 'pensiona' i termosifoni

Una vernice riscaldante al grafene potrebbe presto rivoluzionare il modo in cui riscaldiamo le nostre abitazioni. L’idea arriva dalla startup ligure BeDimensional, specializzata in materiali ultraleggeri e innovativi, e apre la strada a un sistema di riscaldamento invisibile, efficiente e sostenibile.

Applicata direttamente sulle pareti, questa pittura si attiva con un lieve passaggio di corrente elettrica: bastano due elettrodi e 35 watt per metro quadro per trasformare una superficie in un pannello riscaldante. Il risultato? Calore uniforme, eliminazione di muffe e condensa, e un consumo energetico fino al 40% inferiore rispetto ai termosifoni tradizionali.

Il sistema è semplice da installare, privo di ingombri e totalmente silenzioso. Una tecnologia che unisce design minimale, comfort domestico e risparmio energetico, in linea con le nuove esigenze di sostenibilità. La vernice è pronta per essere industrializzata: ora si attende solo la sua immissione sul mercato.

