Genova, elezioni: Italia Viva prende ancora tempo. E Dello Strologo aspetta

di Matteo Angeli

Venerdì la deputata Raffaella Paita incontrerà il candidato sindaco per sciogliere le riserve. L''avvocato: "Nella mia coalizione c'è spazio per chi ha idee moderate e riformiste"

Elezioni amministrative di Genova. Italia Viva non ha ancora deciso se correre con il centrodestra o con il centrosinistra. Così Ariel Dello Strologo non può fare altro che aspettare la decizione definitiva e intanto oggi ha lanciato l'amo.

"Nel programma politico della mia coalizione c'è spazio per chi ha idee moderate e riformiste, questo vale sia per le forze politiche sia per gli elettori, l'incontro con Italia Viva sarà questa settimana". Così il candidato sindaco di Genova a margine dell'incontro pubblico con i cittadini organizzato dall'associazione 'Genova che osa' conferma l'obiettivo di allargare la coalizione a Italia Viva.

Gli occhi dell'intera coalizione sono QUINDI puntati sull'appuntamento di venerdì, quando Dello Strologo si incontrerà per la prima volta con Raffaella Paita per provare a fare il punto della situazione e capire se esistono i margini per correre insieme.

Paita proprio ai microfoni di Telenord la settimana scorsa settimana era stata netta: "Non abbiamo ancora deciso con chi stare". Non è un segreto infatti che in diverse occasioni il sindaco abbia aperto anche a nuove alleanze.

Così Paita nel novembre scorso. "Non escludo l'appoggio a Bucci e non confermo l'appoggio a Bucci, la mia collocazione naturale è il centrosinistra, certo un centrosinistra che non va rimorchio dei 5 stelle".

Bucci proprio in quel periodo era stato anche ospite di Renzi alla Leopolda dove aveva ricevuto tanti complimenti e tanti applausi.

Insomma Paita deve decidere chi appoggiare. O chissà che magari Italia Viva non decida di correre da sola. Magari estraendo dal cilindro Annamaria Furlan che era stata in corsa per la candidatura nel centrosinistra fino all'utimo.

Le due donne una decina di giorni fa sono state viste parlare a lungo in un bar del centro di Genova. Potrebbero aver parlato di un fronte riformista. Chissà...