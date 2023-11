Genova, eletto nuovo segretario provinciale di Azione: è Giovanni Stagnaro

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Si è svolto ieri sera a Genova il congresso provinciale di Azione. Dopo il messaggio di saluto del segretario Carlo Calenda, gli onorevoli Mariastella Gelmini e Matteo Richetti hanno ricordato l’importanza di questa stagione congressuale soprattutto in vista dei prossimi appuntamenti elettorali, le europee e le amministrative del 2024.

Il Consigliere Regionale Pippo Rossetti ha posto l’attenzione sui tanti temi che Azione sta trattando e dovrà continuare ad affrontare sia in Provincia che in Regione Liguria: Sanità, Infrastrutture, Aree Interne tra i primi. La consigliera comunale di Genova Cristina Lodi ha rimarcato il ruolo fondamentale dell’istruzione e dell’attenzione verso i giovani. Offrire servizi scolastici adeguati e continuativi, offrire opportunità di lavoro per attrarre nuovi residenti.

L’assemblea ha quindi votato per acclamazione quale Presidente Maria Pia Verdona, già funzionario pubblico e, fin dall’inizio, militante del Partito. Prima dei tanti interventi degli iscritti presenti che hanno dimostrato la qualità, la competenza e la passione che sta alla base ed è il pilastro su cui Azione si regge ha preso la parola il neo segretario provinciale, votato per acclamazione dall’assemblea, Giovanni Stagnaro: “Siamo un Partito unito e plurale, che porta avanti i valori delle culture politiche che hanno fatto la storia repubblicana del nostro dopoguerra, il popolarismo di Sturzo, il liberalismo di Giolitti e Gobetti, il riformismo sociale di Rosselli, ha dichiarato il neo segretario esponendo la mozione congressuale, siamo il vero ed autentico partito europeista ed atlantista. Per questo dobbiamo lavorare nei prossimi mesi per presentare una proposta politica chiara che, partendo dal sogno europeo dei nostri padri fondatori tra cui Alcide De Gasperi riveste un importanza fondamentale, possa far comprendere agli italiani l’importanza delle elezioni europee del prossimo anno”.

“Desidero ringraziare, prosegue Stagnaro, tutte le iscritte e gli iscritti che credono in Azione. Il segretario regionale uscente Roberto Donno e quello provinciale Gianluca Causa per il grande e proficuo lavoro svolto in questi anni per radicare e far crescere il nostro partito. Il Consigliere Regionale Pippo Rossetti, la Consigliera Comunale Cristina Lodi e con loro tutti gli amministratori che sono entrati in Azione per l’entusiasmo, la competenza e la passione che hanno messo, fin dal primo momento, in questa nuova avventura.”

“La mia sarà una segreteria aperta, dinamica ed inclusiva, continua il sindaco di Casarza Ligure, punterò molto sull’attenzione e sull’ascolto dei territori, delle aree interne prevedendo responsabili per le varie zone della nostra Provincia che è un’area metropolitana composta da centri urbani ma anche da periferie ed entroterra. Stimolerò i gruppi tematici e i dipartimenti. Salute, istruzione, infrastrutture, ambiente e lavoro saranno tra le prime priorità. Punterò in maniera importante sul gruppo giovani. Attraverso la collaborazione con il responsabile “under 30” realizzeremo proposte concrete e fattibili anche attraverso uno sviluppo di un’adeguata rete di comunicazione”

“Il prossimo anno, conclude il segretario Stagnaro, saranno tanti i Comuni della nostra Provincia che andranno al voto. Lavoreremo da subito, senza preconcetti o posizioni prestabilite, a dialogare con le altre forze politiche che condividono il nostro programma per cercare di portare all’interno delle Giunte e dei Consigli Comunali donne e uomini capaci, competenti ed appassionati al bene comune”.