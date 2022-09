Genova, ecco la banchina F della Marina Fiera: è un tassello del Waterfront di Levante

Si sono conclusi dopo soli 80 giorni rispetto ai 131 previsti nel bando di gara, i lavori per la nuova banchina F di Marina Fiera Genova, la darsena nautica di Porto Antico di Genova Spa. L'opera, realizzata da Cmci Scarl, impresa aderente al consorzio Integra, ha permesso di realizzare la struttura in tempo per ospitare alcune delle grandi imbarcazioni dell'imminente 62^ Salone Nautico.

"Questo primo intervento tra quelli compresi nel piano dei lavori di riqualificazione del sito, oltre tre milioni di euro in tre anni - ha detto il presidente di Porto Antico di Genova Spa Mauro Ferrando - è il segno dell'impegno di Porto Antico per il futuro di quest'area. Siamo orgogliosi del risultato raggiunto a tempo di record, siamo consapevoli che il Waterfront di Levante sarà un luogo speciale e lavoriamo perché la nostra Marina sia all'altezza di questo grande traguardo della città". La nuova banchina, che è stata sopraelevata a 1,70 metri sul livello del mare, ha una capacità massima di ormeggio di 10 barche di 28 metri di lunghezza.

L'assessore ai lavori pubblici del Comune di Genova, Pietro Piciocchi, conferma: “Siamo in una fase di grande trasformazione per la città ed in particolare per il nostro fronte mare. La riqualificazione dell’area fieristica con l’opera del Waterfront di levante sta disegnando una nuova Genova: all’interno di questo quadro complessivo rientra anche l’importante opera realizzata in tempi record e già a disposizione per il prossimo Salone Nautico. Un’altra prova di efficienza negli interventi che ci rende orgogliosi. Il nostro ringraziamento va a tutte le persone che in questi mesi si sono adoperate perché tutto ciò fosse possibile ed in particolare a chi ha lavorato sotto il sole e con la calura dell’estate: complimenti a tutti!”.