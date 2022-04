Genova, ecco il point elettorale di Pallavicini e Patrocinio

di Redazione

Daniele Pallavicini e Caterina Patrocinio, candidati alle elezioni per il Comune di Genova nella lista "Toti per Bucci" hanno inaugurato il loro point elettorale in via Frugoni, a pochi passa da via XX Settembre.

"Oggi abbiamo inaugurato il nostro point elettorale. Il nostro e il vostro punto di riferimento, un luogo di incontro dove confrontarsi e raccogliere idee per la nostra città" afferma Caterina Patrocinio.

Le fa eco Pallavicini: "Sarà la casa dei cittadini genovesi che saranno accolti a braccia aperte per segnalazioni e consigli"

Al taglio del nastro presente tra simpatizzanti e amici anche Giovanni Toti.