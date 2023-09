"Genova è satura, non si possono ospitare più migranti": il monito di Piana e Corso (Lega)

"L’emergenza migranti in atto richiede un doveroso dialogo e condivisione preventiva con i territori a tutti i livelli istituzionali e l’aumento della sicurezza nei pressi delle strutture di accoglienza e, in generale, nell’area dei quartieri cittadini in cui ricadono per mitigare i forti disagi e potenziali pericoli che queste situazioni, purtroppo, inevitabilmente comportano. Prioritario, per il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, è quindi interloquire anche con i Municipi genovesi e garantire idonei presidi delle Forze dell’ordine sui territori interessati. Nel caso di Voltri, occorre istituire un presidio fisso di Polizia e Carabinieri nell’area degli ex cantieri Costaguta, dove sono già state montate le tende per ospitare i migranti in arrivo da Lampedusa. Secondo quanto riferito dalla stampa, il nuovo hub di accoglienza è destinato a ospitare circa 220 migranti e i primi 50 arriveranno già nelle prossime ore. Genova è satura e non ha più spazi per ospitare migranti, adulti o minori che siano”.





Lo hanno dichiarato il consigliere regionale della Lega Alessio Piana e l’assessore comunale della Lega Francesca Corso, segretario provinciale del partito a Genova.