Genova e non solo. Bresh in tour in Europa

Dopo un 2025 che lo ha consacrato tra gli artisti più apprezzati della scena musicale italiana, grazie all’album “Mediterraneo” (certificato Platino), da cui sono usciti molti singoli di successo tra cui "La tana del granchio", "Umore Marea" e "Dai che fai", e al “ Mediterraneo Tour ”, Bresh si prepara a un 2026 altrettanto intenso.

Per la prima volta, l’artista porterà la sua musica anche in Europa, con tre date imperdibili: il 12 aprile al Café De La Danse di Parigi, il 14 aprile alla Scala di Londra e il 15 aprile al Razzmatazz di Barcellona.

L’estate sarà invece dedicata a “Mare Mostrum”, quattro appuntamenti esclusivi al Porto Antico di Genova (1, 3, 4 e 5 luglio), che segneranno il ritorno di Bresh live nella sua città. Dopo il sold out delle prime due date già annunciate, anche il penultimo spettacolo registra il tutto esaurito, confermando l’entusiasmo del pubblico.









Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.