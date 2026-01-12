UniAuser Genova: presentata la proposta culturale per il primo semestre dell’anno accademico 2026

Questa mattina presso il Salone del Maggior Consiglio di Palazzo Ducale, UniAuser Genova ha presentato la sua proposta accademica per il 1° semestre 2026.





UniAuser Genova è un’associazione di promozione sociale e opera nel campo della cultura con la finalità di promuovere la conoscenza e le relazioni sociali per una migliore qualità della vita e l’invecchiamento attivo. Molto apprezzato l’intervento di Ester Armanino, così come la premiazione dei soci più affezionati all’associazione. Un momento di emozione nel ricordare Giovanna Rotondi Terminiello, una delle fondatrici di UniAuser Genova, venuta a mancare alla fine del 2025.





Il programma 2026 è articolato in una proposta formativa costituita da 19 corsi in aula e 7 corsi pratici e laboratori partecipati che coprono gli ambiti più vari: letteratura, arte, storia, lingue, informatica e altro ancora. Diverse iniziative inoltre comprendono anche passeggiate in città o nel verde genovese in compagnia di docenti altamente qualificati. Il programma integrale si può consultare sul sito dell’associazione: www.uniausergenova.it





Docenti che accompagneranno anche i soci di UniAuser negli itinerari culturali, altro fiore all’occhiello dell’associazione, che sono parte integrante della proposta formativa – e che vanno a completare in molti casi un’esperienza in aula – oltre a un’apprezzata occasione di socializzazione. In calendario sono già previsti 10 itinerari culturali, che vanno dalla visita a Genova di un pomeriggio a percorsi di diversi giorni in Italia e all’estero, come il viaggio in Provenza, previsto per maggio.





“In questo primo semestre del 2026 un’attenzione particolare è dedicata al luogo d’eccellenza del nostro vivere insieme: la città – dichiara Luigi Picena, Presidente di UniAuser – oggi le città devono reinventarsi per affrontare le sfide della modernità: per questo molti dei corsi proposti offriranno ai partecipanti chiavi di lettura e saperi per comprendere i cambiamenti in corso.”





Presentate anche novità per il 2026, come gli aperitivi letterari, un’occasione per approfondire grandi autrici della letteratura italiana in un contesto più conviviale. Durante la presentazione sono state fornite anche informazioni circa la proposta culturale dei Circoli UniAuser di San Teodoro, San Fruttuoso e Levante.





Per iscriversi è possibile seguire la procedura sul sito a partire dal 13 gennaio, oppure di persona presso la sede di via Balbi 29/5 solo su appuntamento da concordare telefonicamente o via mail nei giorni e negli orari di apertura al pubblico.

Contatti Tel 010 25 310 47/48 | segreteria@uniausergenova.net | Sito web: www.uniausergenova.it | Pagina facebook: www.facebook.com/uniausergenova

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.