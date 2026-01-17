Genova: è morto Mario Bianchi, politica in lutto

Il mondo della politica genovese, e non solo, si è svegliato questa mattina con una triste notizia: è morto Mario Bianchi, ex presidente del Municipio VI Medio Ponente. Aveva 53 anni e da tempo lottava contro una grave malattia che, aggravandosi negli ultimi mesi, non gli ha lasciato scampo.

Ingegnere di professione, Bianchi aveva iniziato il suo percorso nel mondo del lavoro con un’esperienza in Croce Rossa, per poi entrare in Amiu, dove aveva rapidamente assunto un ruolo di responsabilità nel settore della logistica. Nel 2017 la svolta politica, con la vittoria alle elezioni municipali che lo portarono alla guida del Municipio di Cornigliano e Sestri Ponente.

Concluso il mandato amministrativo, era tornato in Amiu, ricoprendo l’incarico di direttore nel settore dei Servizi Genova, Genovesato e Golfo Paradiso. Mario Bianchi lascia due figli di 12 e 18 anni e la compagna che lo ha assistito fino all’ultimo.

"La bruttissima notizia della prematura scomparsa di Mario Bianchi ci addolora profondamente - dichiara il sindaco di Genova Silvia Salis - Mario, con la sua riservatezza, ha servito la città instancabilmente fino all’ultimo, come lavoratore di Amiu: lo ricordo personalmente quando, ormai non più nel pieno delle forze, volle partecipare a tutti i costi a una riunione dei vertici dell’azienda insieme a me e ad altri rappresentanti dell’amministrazione".

Il ricordo del sindaco prosegue: "Di Mario non possiamo non ricordare anche il grande attaccamento al territorio, culminato negli anni in cui è stato presidente del Municipio Medio Ponente. La sua scomparsa lascia un grande vuoto non solo tra quanti hanno avuto modo di collaborare con lui, ma anche tra i cittadini che hanno beneficiato del suo impegno e della sua passione per il bene pubblico. Il suo contributo alla vita amministrativa e sociale della nostra città resterà un esempio di servizio e responsabilità. A nome dell’amministrazione comunale e dell’intera città, rivolgo le più sentite condoglianze ai suoi cari e a tutti coloro che gli hanno voluto bene".

Anche il presidente di Regione Liguria, Marco Bucci, ha speso parole importanti all'indirizzo di Mario Bianchi: “Una notizia che mi colpisce non solo come Presidente della Regione Liguria, ma anche sul piano personale. Ho conosciuto e apprezzato Mario quando ero Sindaco di Genova, nel confronto quotidiano con lui nel periodo in cui ricopriva il ruolo di Presidente del Municipio Medio Ponente. La sua scomparsa lascia un vuoto profondo, un senso di smarrimento e di sincero dispiacere in tutti coloro che lo hanno conosciuto e stimato. Alla sua famiglia, ai suoi amici più cari e a chi gli ha voluto bene desidero stringermi in un abbraccio sincero e commosso. Oggi Genova e la Liguria perdono un uomo che ha speso una parte importante della sua vita al servizio della comunità. Io perdo anche un amico.

Bucci ricorda la profonda stima umana che li ha contraddistinti in questi anni: "Tra noi c’è sempre stato un rapporto franco, diretto, improntato alla leale collaborazione, al rispetto reciproco e a una sincera condivisione di intenti: lavorare insieme, ciascuno per il proprio ruolo, per mettersi al servizio dei cittadini genovesi. Mario è stato un interlocutore politico serio e affidabile, una persona concreta, animata da un forte senso delle istituzioni. Ho potuto apprezzarne anche la professionalità come dirigente in Amiu, dove ha svolto il suo incarico con competenza, dedizione e grande senso del dovere".









