Genova, è morto l'ex sindaco Giuseppe Pericu: fu primo cittadino per dieci anni

Giuseppe Pericu è morto all'età di 84 anni l'ex sindaco di Genova. Ha ricoperto la carica di primo cittadino del capoluogo ligure dal 1997 al 2007 per due mandati.

Da qualche giorno le sue condizioni erano peggiorate anche se fino all'ultimo ha seguito da vicino le sue cose ma anche la sfida per la poltrona di sindaco.

E' stato indubbiamente uno dei sindaci più stimati e nella storia di Genova. Nato a Genova era molto orgoglioso delle sue origini sarde, il padre era infatti originario di Ozieri in provincia di Sassari.

Prima il liceo classico al Vittorino da Feltre quindi la facoltà di Giurisprudenza, dove si laurea con una tesi in diritto amministrativo. Era iscritto all'Albo degli Avvocati di Genova dal 1963.

Nel 1994 la sua avventura in Parlamento comedeputato per il Partito socialista. Entra a far parte della commissione speciale Napolitano per la riforma del settore radiotelevisivo.

Il 30 novembre 1997 viene eletto sindaco per la coalizione di centrosinistra, al ballottaggio con Sergio Castellaneta. Durante il suo primo mandato Giuseppe Pericu ha gestito il G8 del 2001 e nel 2004 Genova Capitale della Cultura europea.

Nel 2002 era poi stato riconfermato sindaco nelle elezioni che vedevano dall'altra parte Rinaldo Magnani, schierato dal centrodestra.

Dal novembre 2013 è stato presidente dell’Accademia Ligustica di Belle Arti.

