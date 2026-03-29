“Genova è il Genoa”: nasce la mappa dei luoghi storici rossoblù nel cuore della città

Un itinerario tra sport, storia e identità cittadina: l’Associazione Club Genoani e la Fondazione Genoa hanno presentato una nuova mappa turistica dedicata ai luoghi simbolo del Genoa CFC nel centro di Genova.

L’iniziativa è stata svelata durante il convegno “Genova è il Genoa”, momento di riflessione sulla storia del club più antico d’Italia e sulle sue radici profonde nel tessuto urbano. Al centro dell’incontro anche la figura di James Spensley, tra i fondatori rossoblù e protagonista della diffusione dello scoutismo, a cui la città continua a rendere omaggio.

La mappa propone tredici tappe che attraversano il cuore cittadino, ripercorrendo i luoghi chiave della storia genoana: da via Palestro, dove il club nacque nel 1893, fino a piazza Campetto, legata proprio a Spensley. Il percorso include anche siti iconici come il Porto Antico, sede del museo rossoblù, Villetta Serra, storica sede sociale, e la Cattedrale di San Lorenzo, dove è conservato un proiettile del bombardamento del 9 febbraio 1941. Nonostante la tragedia di quel giorno, il Genoa scese comunque in campo battendo la Juventus allo stadio Ferraris.

Tra le altre tappe figurano vie e piazze storiche come via Luccoli, piazza Banchi, via San Luca e piazza De Ferrari, oltre a luoghi simbolici e popolari come la Polleria Catto. Le cartine saranno distribuite gratuitamente nei punti informativi turistici, offrendo a cittadini e visitatori un modo nuovo per scoprire Genova attraverso la passione calcistica.

Alla presentazione era presente anche il presidente della Regione Marco Bucci, che ha sottolineato l’importanza di valorizzare figure come Spensley e il loro contributo alla storia della città. Un progetto che unisce memoria, sport e turismo, rafforzando ancora di più il legame indissolubile tra Genova e il suo Genoa.

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