Beppe Costa: "Fondazione Genoa guarda al futuro e si rinnova, la storia piace anche agli stranieri"

"Noi come Fondazione gestiamo il museo e quindi come museo abbiamo tutti i reperti storici e una delle cose positive, specialmente dell'ultimo anno, si è risaldato il rapporto tra squadra, club e storici del genere che poi troviamo nel museo di cui ne faccio ovviamente pubblicità, che è bellissimo, ci sono dei reperti che vengono anche dall'estero a vedere e quindi questa mappa si integra benissimo perché uno può ritrovare nel (museo gli oggetti o i personaggi che sono descritti nella mappa o partire dal museo e da lì farsi un bellissimo tour storico che poche città al mondo hanno e possono ricostruire. Essendo nel Porto Antico, quindi nel centro più importante turistico dove più visitatori, specialmente stranieri, quelli che vengono con le crociere oppure in viaggio, sono quelli che forse quasi più vengono a visitare il museo e scoprire palloni, coppe, maglie, che hanno fatto la storia del calcio, è vero che sono passati anni, ma la storia piace, come piace nei musei e questo museo che poi nel tempo stiamo rinnovando, rinnoveremo ancora negli anni a venire e abbiamo tutti dei vari progetti".

Lo ha raccontato Beppe Costa, reggente della Fondazione Genoa, parlando anche dell'iniziativa "Genova è del Genoa". Vi proponiamo un estratto del suo intervento, la puntata integrale di We Are Genoa è disponibile on demand sul sito telenord.it nella sezione appositamente dedicata al programma.





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