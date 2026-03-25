"Genova è il Genoa", l'anteprima dell'iniziativa Acg: la mappa dei luoghi del cuore rossoblù in 13 tappe

“Genova è il Genoa” è il titolo dell'iniziativa, organizzata dall'Associazione club genoani insieme con il Gruppo storico, la Fondazione Genoa e il patrocinio di Regione Liguria, che è stata svelata in anteprima ieri sera a We Are Genoa in onda su Telenord e telenord.it. dove è stato lanciato anche il video illustrativo.

Si tratta di una mappa di 13 tappe di luoghi del cuore del Genoa in città che inizia con via Palestro 10 dove c’era il consolato britannico e dove fu redatto l’atto di costituzione del club calcistico più antico d’Italia.

A presentare l'iniziativa Paolo Caricci (presidente Acg) e Ivano Mucchi (Gruppo storico).

Ecco un estratto della trasmissione, interamente disponibile on demand sul sito telenord.it nella sezione dedicata a We Are Genoa.

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