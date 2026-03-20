Genoa-Udinese, le probabili formazioni. Telenord in diretta dalle 20.30

Il Genoa ospita l'Udinese al Ferraris e va a caccia della terza vittoria consecutiva dopo Roma e Verona. Rossoblu a quota 33 punti in classifica, a +9 sulla Cremonese (attualmente al terzultimo posto); formazione di De Rossi che con una vittoria raggiungerebbe proprio l'Udinese all'undicesimo posto. Stadio Gol in diretta dalle 20.15 con Giovanni Porcella, Vittoria Fracassi e i loro ospiti per commentare la sfida del Ferraris.

Le probabili formazioni di Genoa-Udinese:

Genoa (3-4-2-1): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Ellertson, Frendrup, Malinovskyi, Norton-Cuffy; Baldanzi, Vitinha; Colombo. All. De Rossi

Udinese (3-5-2): Okoye; Solet, Kabasele, Kristensen; Ehizibue, Ekkelenkamp, Karlstrom, Atta, Kamara; Zaniolo, Davis. All. Runjaic

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