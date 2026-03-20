Genoa, De Rossi chiede la bolgia con l'Udinese al "Ferraris" e ritrova Baldanzi. Telenord in diretta dalle 20,30

Stasera i rossoblu cercano un altro risultato utile consecutivo dopo i successi con la Roma e il Verona che hanno incanalato la classifica in modo positivo come ha sottolineato il tecnico Daniele De Rossi che in 4 mesi ha rivitalizzato il Genoa arrivando ad una media superiore al 1,30 punti a partita.

Ma De Rossi non vuole prendersi i meriti e ringrazia i giocatori e la dirigenza che dice “mi è sempre stata vicino dal presidente Sucu a Blazquez e Lopez”.

De Rossi però ha avvertito tutti sulle difficoltà del match con l’Udinese: “Hanno giocatori forti come Zaniolo e Davis e tanti altri ed in più sono un club serio”. Il tecnico ritrova Baldanzi e c’è in più un Norton Cuffy in grande forma. Il resto dice Ddr lo farà il pubblico: “Squadra e tifosi per una bolgia al Ferraris per cercare di fare punti per migliorarsi”.

Arbitra Collu. Con il fischietto sardo il Grifone ha perso 4 partite su 4. L’ultimo match è al veleno dopo la sconfitta col Bologna per un rigore assurdo causato da un rimpallo sul braccio di Carboni in area. Seguirono tante polemiche e Collu venne sconfessato dai vertici arbitrali per la scelta sbagliata.

Telenord sarà in diretta questa sera a partire dalle ore 20,30 per seguire in diretta Genoa-Udinese con un'edizione speciale di Stadio Goal.

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