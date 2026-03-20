Un Genoa sfortunato davanti e distratto dietro si ferma contro l'Udinese: Ekkelenkamp e Davis mandano ko i rossoblu (0-2)
di Luca Pandimiglio
1 min, 29 sec
Rossoblu che non riescono a conquistare la terza vittoria consecutiva
Tags:genoa
Condividi:
Altre notizie
Genoa, De Rossi chiede la bolgia con l'Udinese al "Ferraris" e ritrova Baldanzi. Telenord in diretta dalle 20,30
20/03/2026
di Giovanni Porcella
Genoa, De Rossi esulta: "Dopo la Roma non potevo, ma a Verona non ho potuto frenare la mia soddisfazione"
15/03/2026
di Giovanni Porcella