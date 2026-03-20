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Un Genoa sfortunato davanti e distratto dietro si ferma contro l'Udinese: Ekkelenkamp e Davis mandano ko i rossoblu (0-2)

di Luca Pandimiglio

1 min, 29 sec

Rossoblu che non riescono a conquistare la terza vittoria consecutiva

Un Genoa sfortunato davanti e distratto dietro si ferma contro l'Udinese: Ekkelenkamp e Davis mandano ko i rossoblu (0-2)
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Al Ferraris va in scena una sfida intensa tra Genoa e Udinese, con i friulani che alla fine riescono a imporsi per 2-0 grazie alle reti di Ekkelenkamp e Davis.

Il Genoa parte con buona personalità e costruisce diverse occasioni già nella prima frazione. I padroni di casa sfiorano il vantaggio in più circostanze, colpendo addirittura due traverse: prima con Malinovskyi su calcio di punizione, poi con Colombo con una conclusione al volo da posizione defilata. Le occasioni non mancano nemmeno per Vitinha, che spreca clamorosamente a porta quasi sguarnita, e per Ellertsson, impreciso sotto porta.

L’Udinese, guidata da Kosta Runjaic, si difende con ordine nella prima parte di gara, lasciando però il pallino del gioco agli avversari. Il primo tempo si chiude così sullo 0-0, con i rossoblù che possono recriminare per le numerose opportunità non concretizzate.

Nella ripresa, il Genoa riparte con lo stesso atteggiamento offensivo e trova subito una buona occasione con Messias, ma Okoye si dimostra attento. Poco dopo, un episodio chiave: l’arbitro assegna un calcio di rigore al Genoa per un tocco di mano di Kabasele su Colombo, ma il VAR interviene e revoca la decisione.

Col passare dei minuti, il Genoa sembra accusare il contraccolpo psicologico, mentre l’Udinese cresce. Al 66’, arriva il vantaggio friulano: cross di Zaniolo e perfetto inserimento di Ekkelenkamp, che approfitta di un’uscita incerta di Bijlow e firma l’1-0.

I rossoblù provano a reagire, ma faticano a rendersi realmente pericolosi. Nel finale, con il Genoa sbilanciato in avanti, arriva il colpo del definitivo ko: nei minuti di recupero, un’indecisione difensiva di Marcandalli spalanca la strada a Davis, che con freddezza batte Bijlow e chiude la partita sul 2-0.

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