Genoa, Razvan Rat: "Ancora cessioni e poi l'Europa". Il dibattito tra gli opinionisti

«L’obiettivo è ridurre i debiti del club, non di azzerarli. Quando Dan Sucu ha acquistato la società c’erano 180 milioni di euro di debiti. Tra due o tre anni dovremmo riuscire a competere nelle coppe europee; adesso è importante rimanere in Serie A».

Ma come riuscirà il Genoa nel frattempo a ridurre la forte esposizione debitoria? «Essenzialmente con la vendita dei nostri calciatori. Considerando che a inizio stagione devi vendere i migliori giocatori, serve acquistare a 2 milioni ed essere bravi a vendere a 20 milioni. Ai tifosi, però, non interessa il discorso dei debiti perché vogliono i risultati e bisogna accontentarli, anche se non è facile vista la loro grande passione» ha detto Razvan Rat a “Play on Sport”.

Lo Sports Advisor to the Board del club rossoblù, nonché membro del Cda, ha indicato nel Bologna un modello da seguire. Su questo argomento si è sviluppato un ampio dibattito al derby del Lunedì, in onda su Telenord, dove tramite le pagine social è stato lanciato anche un sondaggio tra i tifosi sulle dichiarazioni di Rat.

Vi proponiamo un estratto della trasmissione, il programma integrale è disponibile on demand sul sito telenord.it nella sezione appositamente dedicata a Il Derby del Lunedì.

Ecco le voci degli opinionisti.

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