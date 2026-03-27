Sei talenti del Genoa in Under 21: un record che premia il vivaio rossoblù

Il Genoa CFC festeggia un traguardo significativo che conferma la qualità e la solidità del proprio settore giovanile, diretto per molti anni da Michele Sbravati che ne è stato l'artefice: ben sei ragazzi cresciuti nella formazione rossoblù sono stati convocati in Under 21, un risultato che rappresenta un vero e proprio record.

Un dato ancora più rilevante se si considera che cinque di loro provengono direttamente dalla Scuola Calcio del club, segno di un lavoro strutturato e lungimirante che parte dalle basi e accompagna i giovani talenti fino ai massimi livelli.

I protagonisti di questo importante riconoscimento sono Ahanor, Venturino, Ekhator, Fini, Lipani e Calvani: sei nomi che raccontano il presente ma soprattutto il futuro del Genoa. La loro crescita è il frutto di un percorso costruito con attenzione, competenza e continuità.

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