Sei talenti del Genoa in Under 21: un record che premia il vivaio rossoblù
di Gessi Adamoli
L'onda lunga del lavoro di Michele Sbravati, oggi capo del vivaio della Juventus
Il Genoa CFC festeggia un traguardo significativo che conferma la qualità e la solidità del proprio settore giovanile, diretto per molti anni da Michele Sbravati che ne è stato l'artefice: ben sei ragazzi cresciuti nella formazione rossoblù sono stati convocati in Under 21, un risultato che rappresenta un vero e proprio record.
Un dato ancora più rilevante se si considera che cinque di loro provengono direttamente dalla Scuola Calcio del club, segno di un lavoro strutturato e lungimirante che parte dalle basi e accompagna i giovani talenti fino ai massimi livelli.
I protagonisti di questo importante riconoscimento sono Ahanor, Venturino, Ekhator, Fini, Lipani e Calvani: sei nomi che raccontano il presente ma soprattutto il futuro del Genoa. La loro crescita è il frutto di un percorso costruito con attenzione, competenza e continuità.
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