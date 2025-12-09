Genova: due persone e un cane intossicati dal monossido di carbonio. Uno è grave al San Martino

A Genova Rivarolo una consegna di pizze si è trasformata in un salvataggio. Intorno alle 23, in via Ferri, un rider ha notato che il cliente che aveva aperto la porta si trovava in evidente stato confusionale. Insospettito, il giovane ha immediatamente chiamato i vigili del fuoco, che una volta arrivati hanno individuato una fuga di monossido di carbonio proveniente dalla caldaia di un appartamento vicino.

I pompieri hanno forzato l’ingresso dell’alloggio e hanno trovato un 21enne privo di sensi insieme al suo cane. Il ragazzo è stato stabilizzato e trasportato d’urgenza all’ospedale San Martino in codice rosso, mentre l’animale è stato affidato alle cure di una clinica veterinaria. Anche il cliente che aveva aperto la porta, lievemente intossicato, è stato portato in ospedale per accertamenti.

L’intervento tempestivo del rider ha evitato conseguenze potenzialmente drammatiche.

