Genova, domenica il Lions Day: screening gratuiti ed intrattenimento nell'ex mercato di corso Sardegna

GENOVA – Screening gratuiti, esibizioni, premiazioni e molto altro. Domenica 16 aprile 2023 al Mercato di corso Sardegna di Genova si festeggia il Lions Day 2023, la Giornata mondiale dell'investitura collettiva Lions del Distretto 108 Ia2, che comprende le province di Genova, La Spezia e Alessandria. Dalle 10 alle 17.30 a Genova, al Mercato di corso Sardegna, è in programma una serie di eventi benefici gratuiti e aperti a tutti, all’insegna della salute, della prevenzione, del divertimento, della cultura e della solidarietà.

Il Lions Day si svolge come ogni anno ad aprile e il suo fine è quello di dare il benvenuto nell’Associazione ai nuovi soci organizzando una giornata all’insegna della solidarietà. Proprio per questo, domenica 16 aprile 2023 il Lions Club del Distretto 108Ia2 scende in piazza a Genova con una serie di iniziative benefiche, come screening sanitari accessibili gratuitamente dalla popolazione, esibizioni e molto altro. Oltre alla cerimonia di investitura collettiva dei nuovi soci, nel corso della giornata sono previsti anche momenti ludici, ricorrenze istituzionali e appuntamenti con la salute e la prevenzione.

«Domenica 16 aprile il Mercato di corso Sardegna ospita per tutto il giorno personale sanitario specializzato – spiega Renzo Bichi, presidente della Fondazione Banca degli Occhi Lions Melvin Jones – e pronto a offrire ai cittadini una serie di screening gratuiti, tutti legati alle principali attività benefiche portate avanti negli anni dai Lions Club». Le visite preventive vanno avanti per l’intera giornata di domenica 16 aprile. Tutti gli esami sono ad accesso libero e totalmente gratuiti e comprendono: esame della vista a cura della Fondazione Banca degli Occhi Lions Melvin Jones (che raccoglie inoltre occhiali usati) con la partecipazione della Clinica Oculistica UniGe e il Comitato Macula, esame dell’udito, screening della funzione polmonare (con spirometria accessibile solo nelle ore pomeridiane), esami per il diabete e altri. «Ma non solo solidarietà: il Lions Day – continua Bichi – è cultura, aggregazione e divertimento, oltre che il momento in cui avviene tradizionalmente l’assegnazione dei riconoscimenti Melvin Jones Fellow».

IL PROGRAMMA DEL LIONS DAY 2023

Domenica 16 aprile 2023 le celebrazioni del Lions Day hanno inizio a partire dalle 10 del mattino, con l’avvio delle visite gratuite al Mercato di corso Sardegna di Genova e l’apertura ufficiale della manifestazione. Alle 11 arrivano al Mercato i cuccioli di cane della scuola di addestramento per ciechi Lions di Limbiate, tradizionalmente donati dai Lions agli ipovedenti, pronti a dar vita a una serie di dimostrazioni aperte al pubblico.

Nel frattempo, tra le 9 e le 12 nella Sala del Consiglio del Municipio III Bassa Valbisagno di Genova è prevista la premiazione dei partecipanti a “Un poster per la pace”, concorso internazionale creato dai Lions Clubs International nel 1988 per dare ai più giovani l’opportunità di esprimere il loro ideale di pace e la loro visione del mondo tramite le opere artistiche. Alle 17.30 le celebrazioni volgono al termine, coronate dallo speciale riconoscimento Melvin Jones Fellow, destinato ad alcuni membri dell’Associazione.

Le celebrazioni del Lions Day hanno luogo al Mercato di corso Sardegna di Genova per tutta la giornata di domenica 16 aprile 2023. Tutte le attività collaterali sono aperte al pubblico e totalmente gratuite.