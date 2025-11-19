Genova, domenica 23 novembre screening gratuito per maculopatie e diabete a Boccadasse

Domenica 23 novembre, dalle 10 alle 16, Boccadasse ospiterà una giornata dedicata alla prevenzione con uno screening gratuito per individuare maculopatie e diabete. I cittadini potranno sottoporsi a un esame della regione maculare tramite OCT e alla misurazione dell’emoglobina glicata.

L’iniziativa è promossa dai Rotary genovesi, con il Rotary Club Genova San Giorgio come capofila, insieme ai Rotary Club Genova Nord-Ovest e Genova Est, al Rotaract Genova San Giorgio e all’Inner Wheel Genova Sud Ovest. Lo screening sarà effettuato dal dottor Luigi Borgia, oculista e socio del Rotary Club Genova San Giorgio, che metterà a disposizione del pubblico la propria professionalità.

L’evento si svolge con il patrocinio del Comune di Genova, del Municipio VIII Medio Levante, dell’Ordine dei Medici di Genova, di ASL3 – Sistema Sanitario Regione Liguria, del Comitato Macula, e con la collaborazione della Pubblica Assistenza Croce Bianca Genovese.

Nel corso della giornata sono previste anche dimostrazioni di manovre di primo soccorso e la distribuzione di materiale informativo su varie tematiche sanitarie, per sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza della prevenzione e della diagnosi precoce.

"Questa iniziativa rappresenta pienamente lo spirito di servizio del nostro club e dell’intero mondo Rotary", sottolinea Benedetto Gritta, presidente del Rotary Club Genova San Giorgio e vicepresidente della Croce Bianca Genovese. "Portare la prevenzione in piazza significa avvicinare la salute ai cittadini, soprattutto a chi ha difficoltà ad accedere a visite specialistiche. Come Croce Bianca, siamo orgogliosi di offrire la nostra esperienza nel primo soccorso: prevenzione e formazione sono strumenti essenziali per una comunità più consapevole e sicura".

L’appuntamento conferma il valore della collaborazione tra associazioni di servizio, volontariato e istituzioni, unite nel promuovere un messaggio di responsabilità verso la salute individuale e il benessere collettivo.