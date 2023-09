Genova, domenica 1 ottobre torna Nonno Ascoltami!: la giornata di prevenzione della perdita di udito

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Stiamo assistendo a una redistribuzione demografica senza precedenti, in cui entro il 2050 la proporzione di anziani tenderà a raddoppiare, passando dall'11% al 22% della popolazione totale. Nei prossimi 5 anni, per la prima volta nella storia dell'umanità, il numero di individui di età uguale o superiore a 65 anni supererà quello dei bambini al di sotto dei 5 anni. Gli anziani avranno un ruolo sempre più importante nella società ma soprattutto avranno voglia di essere protagonisti della vita sociale. Un anziano sano è fondamentale per la società, bisogna quindi favorire il mantenimento dell' autosufficienza e della qualità di vita. E fondamentale in questo senso è l'udito, il cui ruolo nel mantenimento di una vita attiva è troppo spesso sottovalutato. Ed è proprio l'obiettivo di Udito Italia, sensibilizzare i cittadini sull' importanza della salute uditiva. Per questo ogni anno la Onlus porta in giro per l'Italia la sua campagna di prevenzione più importante: "Nonno Ascoltami!". Per l'edizione 2023 in totale 5 domeniche, dal 24 settembre fino al 22 ottobre, una campagna sostenuta dall'Oms e dal Ministero della Salute, che si affida alla consolidata formula con medici specialisti, professionisti sanitari e volontari per una giornata a disposizione dei cittadini per aiutarli a conoscere meglio questo importante senso, l'udito.

Per questo ogni anno la Onlus porta in giro per l'Italia la sua campagna di prevenzione più importante: Nonno Ascoltami! - L'Ospedale in piazza" che il 1 ottobre farà tappa anche a Genova in Piazza Matteotti. Ad accogliere i cittadini ci sarà l'equipe medica coordinata dal professor Giorgio Peretti, direttore del reparto di Otorinolaringoiatria del Policlinico San Martino di Genova.

E sempre domenica 1 ottobre, in concomitanza con la Festa dei Nonni che viene celebrata il 2 ottobre, in piazza de Ferrari Regione Liguria organizza l'evento "Un pomeriggio con i nonni" con spazi i bambini potranno partecipare a laboratori creativi, giocare, ballare e divertirsi con i propri nonni

I dati della salute uditiva

In Italia sono oltre 7 milioni le persone con problemi di udito, corrispondenti al 12,1% della popolazione, una persona su tre (tra gli over 65). Solo il 31% della popolazione ha effettuato un controllo dell'udito negli ultimi 5 anni, mentre il 54% non l'ha mai fatto.

Solo il 25% di coloro che potrebbero averne beneficio usa 1' apparecchio acustico, nonostante 1'87% di chi ne fa uso, dichiari migliorata la propria qualità di vita.

Al livello mondiale, l'Oms stima che circa il 5% della popolazione "convive" con una perdita uditiva e si prevede che circa una persona su quattro entro il 2050 sperimenterà una forma di diminuzione dell'udito (pari a quasi 2,5 miliardi di persone in tutto il mondo).

«E per questo - spiega Valentina Faricelli, presidente di Udito Italia Onlus - che da oltre dieci anni siamo impegnati in campagne di informazione, educazione e responsabilizzazione dei cittadini per diffondere l'importanza della prevenzione dei disturbi uditivi, avvicinando la sanità alla gente>>.

Negli ultimi anni i disturbi uditivi sono in preoccupante aumento e il tema è ormai all'attenzione dei governi mondiali - aggiunge Mauro Menzietti, fondatore della Onlus - 1'Oms ha istituito un apposito organismo, a Ginevra, per monitorare e incoraggiare politiche attive di prevenzione e cura dei disturbi uditivi. Questo organismo è il World

Hearing Forum di cui anche Udito Italia è membro».

La campagna gode del patrocinio del Ministero della Salute e della Presidenza del Consiglio dei Ministri e ha ottenuto il riconoscimento della Presidenza della Repubblica. Inoltre, Udito Italia diffonde ufficialmente in Italia le raccomandazioni dell'OMS in tema di salute uditiva ed è inserita, quale rappresentante italiano, nel Comitato Centrale del World Hearing.