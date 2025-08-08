Genova, divieto temporaneo di balneazione a Voltri: stop ai bagni sulla spiaggia Cerusa
di Redazione
Il tratto interessato dall’ordinanza si estende per 354 metri, tra il civico 1 di via Romana di Voltri e il civico 30 di via Camozzini
Scatta il divieto temporaneo di balneazione sulla spiaggia Cerusa di Voltri, nel ponente genovese. Lo ha disposto il Comune di Genova a seguito dell’esito sfavorevole delle analisi effettuate da Arpal, l’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente.
Il tratto interessato dall’ordinanza si estende per 354 metri, tra il civico 1 di via Romana di Voltri e il civico 30 di via Camozzini. La decisione è stata presa a scopo precauzionale per tutelare la salute dei bagnanti, dopo il superamento dei parametri microbiologici rilevati nel consueto monitoraggio delle acque di balneazione.
L’interdizione resterà in vigore fino a nuovo aggiornamento delle condizioni ambientali. Eventuali revoche o proroghe verranno comunicate dal Comune in base ai prossimi rilievi di Arpal. Si raccomanda ai cittadini il rispetto del divieto e di consultare gli aggiornamenti sui canali ufficiali dell’amministrazione comunale.
Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.
Tags:Genova voltri balneazione
Condividi:
Altre notizie
Genova, uomo investito in via XX Settembre da un’auto della Guardia di Finanza: é grave
08/08/2025
di Carlotta Nicoletti
Genova: foto intime diffuse via chat da notaio, Consiglio professionale chiede atti alla Procura
07/08/2025
di Redazione