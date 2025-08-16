Genova, disagi in zona Staglieno: strada allagata tra via Bobbio e via Montaldo, incrocio chiuso al traffico
di R.S.
Le autorità comunali stanno monitorando la situazione e valutando ulteriori interventi per ripristinare la viabilità quanto prima
A causa di una rottura improvvisa alla rete idrica, l’incrocio tra via Bobbio, via Montaldo e ponte Campanella è stato temporaneamente chiuso al traffico. La decisione è stata presa per garantire la sicurezza della circolazione e permettere l’intervento immediato delle squadre tecniche.
Il danno alla conduttura potrebbe provocare carenze nell’approvvigionamento idrico in diverse zone della Media Val Bisagno, con possibili disservizi per le utenze residenziali e commerciali.
Sul posto sono già intervenuti i tecnici di IREN, la Polizia Locale e rappresentanti del Municipio IV Media Val Bisagno, che stanno coordinando le operazioni di messa in sicurezza e ripristino.
Il presidente del Municipio, Lorenzo Passadore, ha assicurato che seguiranno aggiornamenti puntuali sull’evolversi della situazione e sulla tempistica prevista per la riapertura dell’incrocio e il ritorno alla normalità.
(in aggiornamento)
