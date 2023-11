Genova, degrado cimiteri: Comune stanzia 4,3 milioni per manutenzione

Con l'allerta gialla per temporali anche i cimiteri cittadini resteranno chiusi per tutta la giornata per rischio meteo-idrogeologico. E' stata anche annullata la cerimonia di commemorazione dei caduti per la patria prevista a Staglieno.

Chi aveva quindi intenzione di fare visita alla tomba di famiglia dovrà rimandare a domani. Ma oltre al problema dell'allerta, che impedisce di fare visita ai propri cari, c'è un altro problema che interessa i cimiteri della città, ossia il degrado in cui versano ormai da anni. I campi di sepoltura sono in condizioni pietose, la situazione è al limite della decenza.

A Staglieno statue storiche spuntano a malapena, ci sono impalcature e teloni a coprine i resti. Sepolcri crollati su se stessi e lapidi che si staccano e cadono per terra senza che nessuno intervenga. Questa situazione non è soltanto un grande dolore per gli abitanti che vorrebbero vedere i propri cari sepolti in modo dignitoso, si tratta anche di un pessimo biglietto da visita per la città, dato che Staglieno per esempio è anche uno dei cimiteri monumentali più importanti d'Europa, ospita personaggi importanti e quindi è vergognoso che versi in queste condizioni. Vengono molti turisti ogni anno a visitarlo e si ritrovano con gallerie puntellate e pericolanti dove risulta anche impossibile porgere un fiore ai defunti. Sono anni che ci sono lavori in corso senza mai essere terminati, zone recintate a causa d'infiltrazioni.

I cittadini si lamentano, anche perché le tombe e le cappelle a Staglieno hanno prezzi di grande rilevanza, parliamo di 98mila euro per una cappella. Davanti a una spesa del genere ci si aspetta quanto meno di poter raggiungere la cappella in comodità senza attraversare un percorso a ostacoli.

Ma non è solamente Staglieno a trovarsi in queste condizioni, anche quello di Sampierdarena presenta numerosi problemi. Alcuni punti mettono i brividi per lo stato di degrado assoluto e abbandono. La manutenzione è fondamentale arrivati a questi punti, si parla di 4,3 milioni stanziati per i cimiteri della città per il 2024 che serviranno a coprire interventi quali la realizzazione di ossari e cinerari, riqualificazione, ricostruzione e messa in sicurezza di zone pericolanti.