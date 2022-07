Genova, da lunedì via alla quarta dose per over 60, gli orari del Teatro della Gioventù

Dalle 12 di lunedì 18 luglio aprono in Liguria le prenotazioni della quarta dose di vaccino anti Covid per gli over 60 e a Genova intensifica la sua operatività l’hub vaccinale del Teatro della Gioventù in via Cesarea (ingresso da via Macaggi), in pieno centro cittadino.

La gestione sanitaria, organizzativa e amministrativa della struttura, che nonostante il forte calo delle vaccinazioni non ha mai interrotto il proprio servizio alla cittadinanza, è affidata al raggruppamento di Associazioni nato dall’esperienza del primo grande hub vaccinale alla Fiera di Genova: tra queste Confcommercio Salute, Sanità e Cura, Confindustria Sanità, Confartigianato Salute e Lega delle cooperative.

“Continuiamo, in un momento nuovamente delicato, a svolgere con impegno e dedizione il nostro servizio alla cittadinanza - ha sottolineato Luca Pallavicini, presidente di Confcommercio Salute, Sanità e Cura - Ringraziamo Regione Liguria e Asl3 per il prezioso lavoro di coordinamento e per il forte spirito collaborativo che, sulla partita dei vaccini, ha fatto registrare numeri importantissimi nelle precedenti tornate. Noi ci siamo e ci saremo anche nei prossimi mesi - conclude Pallavicini - sia sul fronte operativo sia per collaborare sinergicamente con le istituzioni sul fronte della comunicazione e sensibilizzazione della popolazione sul tema”.

Dalle 12 di lunedì 18 luglio via dunque alle prenotazioni, in tutta la Liguria, della quarta dose di vaccino anti Covid per gli over 60 sui consueti canali: il portale prenotovaccino.regione.liguria.it; il numero verde 800 938 818; le farmacie che effettuano il servizio Cup; sportelli Cup di Asl e ospedali.

Da martedì 19 luglio partiranno invece le somministrazioni (si ricorda che la quarta dose può essere effettuata trascorsi almeno 120 giorni dalla terza dose o dall'ultima infezione).

L’orario di apertura dell’hub al Teatro della Gioventù è dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 14 e il sabato dalle 8 alle 12. Dal lunedì al venerdì verranno somministrate prime, seconde e terze dosi oltre alle quarte dosi per over 60 e fasce fragili, mentre al sabato continuerà a essere attiva anche la somministrazione pediatrica.