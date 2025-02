Genova, crisi Giglio Bagnara: mercoledì 26 presidio davanti al negozio a difesa dei lavoratori

I gruppi di opposizione a Tursi e in Municipio organizzano per mercoledì 26 febbraio alle 14 un'iniziativa unitaria per difendere Giglio Bagnara, lo storico negozio di Sestri Ponente a rischio di chiusura definitiva. Le parole di Enrico Montolivo, da decenni 'anima' di un pezzo di storia del commercio e della stessa città, hanno indotto Maria Josè Bruccoleri ad attivarsi e l'idea dell'esponente dem ha trovato immediato consenso nel 'campo largo'. Azione, Lista Genova Civica, Lista Rossoverde, Movimento 5 stelle e Partito Democratico firmano infatti un appello congiunto:

"Cari cittadini, commercianti e rappresentanti del terzo settore, vi invitiamo a mobilitarvi per salvare Giglio Bagnara, un'istituzione che da oltre un secolo rappresenta un pilastro identitario di Sestri Ponente. La sua chiusura significherebbe una perdita irreparabile per il tessuto sociale del quartiere. In un momento di crescente speculazione sulla grande distribuzione, oltre che di enorme difficolta per il nostro quartiere su molti aspetti quali sicurezza, sanità, pulizia e decoro, è fondamentale proteggere realtà come questa, custodi della nostra storia e identità. Esprimiamo inoltre grande preoccupazione per i 29 dipendenti, e auspichiamo che vengano attivate tutte le azioni necessarie per tutelarli, ritenendo intoccabile il diritto al lavoro. Mercoledì 26 febbraio alle h.14.00 vi aspettiamo davanti a Giglio Bagnara. Sfileremo per Via Sestri fino alla sede del Municipio VI dove alle 15 si terrà il consiglio municipale. Uniamoci per preservare questo patrimonio prezioso!".

Al presidio è stata invitata anche Silvia Salis, candidata a sindaco di Genova per le prossime elezioni comunali.

